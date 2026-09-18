TIMELAB Co., Ltd., un fornitore giapponese di dispositivi di bellezza OEM/ODM, ha sviluppato una piastra stiracapelli per la personalizzazione OEM/ODM destinata ai marchi internazionali nel settore della cura per capelli e ai mercati professionali. Nelle prove svolte a 230 V con un'impostazione a 260°C, tutti e tre i punti misurati sulla piastra hanno raggiunto almeno 200°C dopo 15 secondi.

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Il test dei tre punti della piastra

Una unità di sviluppo per il mercato europeo con un'impostazione massima di 260°C è stata testata a 230 V. Quindici secondi dopo l'accensione, le temperature lette nelle aree anteriore, centrale e posteriore erano rispettivamente 212,5°C, 227,5°C e 200,0°C.

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Tel: +81-45-900-2330

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