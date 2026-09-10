Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" o l'"Azienda"), un fornitore leader di soluzioni intelligenti solari ed energetiche, ha annunciato oggi che l'Azienda presenterà i traguardi commerciali e tecnici chiave nel mercato del Regno Unito in occasione della fiera Solar & Storage Live UK 2026 che si terrà a Birmingham dal 22 al 24 settembre. Sulla scia di un tour di formazione per gli installatori in tutto il paese e il lancio sul mercato britannico della piattaforma Tigo GO ESS, Tigo concentrerà la sua presenza alla fiera nel 2026 a Birmingham sull'ottimizzazione e il monitoraggio a livello di modulo con la famiglia di prodotti Tigo TS4 MPLE , e sul benvenuto agli installatori del Regno Unito al livello avanzato del programma fedeltà per installatori di Tigo.

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Cait Caviness

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