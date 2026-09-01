Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), un fornitore leader di soluzioni intelligenti per il solare e l'energia, ha annunciato oggi un Certificato di Compatibilità con il leader europeo di tecnologia energetica, Ingeteam S.A. , documentando quali invertitori Ingeteam e prodotti Tigo Flex MLPE hanno superato i test di compatibilità. Il certificato copre alcuni prodotti monofase e trifase INGECON® SUN e articoli della famiglia di prodotti Tigo TS4 MLPE, a condizione che vengano progettati e installati correttamente. Insieme, questi prodotti sono progettati per garantire valore superiore e di alta qualità con un sistema in grado di generare e gestire energia solare in modo più efficiente e fornire le caratteristiche richieste dai clienti dell'energia fotovoltaica nei settori residenziale, commerciale e industriale (C&I) e dei servizi pubblici.

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