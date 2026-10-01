Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" o l'"Azienda"), un fornitore leader di soluzioni software intelligenti per il mercato solare ed energetico, ha annunciato oggi che l'Azienda presenterà la soluzione Tigo GO Optimized Energy Storage Solution (ESS) in occasione dello Smart Energy Forum (SEF) 2026 a Praga, forte della vasta adozione della tecnologia Tigo nel settore dell'energia solare commerciale e industriale (C&I) nella Repubblica Ceca.

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