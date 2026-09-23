Thredd , la piattaforma di elaborazione pagamenti basata sull’IA, oggi ha annunciato l’espansione della propria piattaforma di pagamenti finalizzata a includere funzionalità di trasferimenti monetari tramite stablecoin, grazie a una partnership stretta con Velocity , la piattaforma di tesoreria e composizione in stablecoin che porta le imprese on-chain.

Il lancio iniziale di queste funzionalità si concentrerà sul supporto di applicazioni B2B e B2B2B, tra cui programmi relativi a carte supportati da stablecoin, pagamenti transfrontalieri, flussi di tesoreria globale e composizioni on-chain. I clienti Thredd ora potranno effettuare conversioni tra valute fiat e le stablecoin supportate, inviare fondi on-chain o tramite circuiti fiat collegati, e utilizzare stablecoin per finanziamenti, pagamenti e composizioni.

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Simeon Lando

Direttore marketing

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