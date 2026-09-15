Thredd , la piattaforma di elaborazione di carte basata sull'AI, oggi ha annunciato che iPayLinks , una piattaforma di pagamento specializzata in soluzioni internazionali e liquidazione di capitali leader nel settore, ha scelto Thredd per alimentare il suo nuovo programma Mastercard di carte di debito commerciali virtuali.

Il programma, il cui lancio è previsto per la fine del terzo trimestre, estende la proposta internazionale di iPayLinks relativa all’emissione di carte, dando ai suoi clienti un modo rapido e sicuro di spostare e spendere fondi in vari mercati. Attraverso questa collaborazione, iPayLinks agirà da emittente autonomo e manterrà il controllo del suo programma di carte e di controlli di spesa, mentre Thredd offre il livello di elaborazione, tra cui: BIN e l'impostazione del programma, 3D Secure, oltre al monitoraggio antifrode e delle transazioni, il tutto attraverso un'unica piattaforma cloud-native realizzata per la rapida commercializzazione e l'ampia scala.

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Simeon Lando

Direttore del marketing

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