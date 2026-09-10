The Rock-It Company ha annunciato oggi l'espansione di Dynamic Dox, il fornitore leader nel settore di ATA Carnets, a nuovi partner di servizi e progetti con sede negli Stati Uniti, in Canada e oltre.

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Dopo oltre un decennio di esperienze e servizi leader nel Regno Unito dal 2014, Dynamic Dox ora fornirà a nuove regioni una preparazione dedicata dei documenti per progetti di logistica con scadenze a breve e ATA Carnets urgenti per le spedizioni internazionali e le esigenze di viaggio aziendali di tipo critico.

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Angus Brown, SVP Marketing e Partnership

angus.brown@rockitcompany.com





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