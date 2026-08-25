The LYCRA Company , leader globale in soluzioni di fibre e tecnologie per il settore dell'abbigliamento, sta reimmaginando l'esperienza della fiera alla edizione autunnale dell'Intertextile Shanghai Apparel Fabrics , la fiera dedicata ai tessuti per abbigliamento inaugurata oggi in Cina. Basata sul successo del concetto ALL IN dello scorso anno, la società ha ampliato la sua visione co-creativa in un Lifestyle District , un distretto dedicato al lifestyle di 356 metri quadrati, assieme ai partner Jingzili New Material, JYT Textile, Lianxingfa Knitting, e Trend Textile . Il distretto fa parte di un padiglione più grande di 895 metri quadrati che ospita un totale di 19 colleghi espositori.

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The LYCRA Company expands its co-creation vision through an immersive Lifestyle District at Intertextile Shanghai.

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Eva Chen

Eva.Chen@lycra.com





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