The LYCRA Company , un leader globale nello sviluppo di fibre e soluzioni tecnologiche per i settori dell'abbigliamento e della cura personale, oggi ha annunciato la sua prima esposizione al NSC Safety Congress & Expo, che si terrà dal 14 al 16 settembre a Indianapolis. La società segnala anche il debutto nordamericano del suo “ FIBERS TH AT WORK ”, il suo portafoglio di soluzioni innovative per l'abbigliamento da lavoro, le uniformi e gli abiti protettivi.

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The LYCRA Company will debut its FIBERS THAT WORK portfolio at the NSC Safety Congress & Expo in Indianapolis, highlighting fiber technologies engineered to enhance comfort, durability, visibility, and protection in workwear and protective apparel.

"Il comfort è essenziale per le prestazioni dell'abbigliamento da lavoro", ha dichiarato Tara Maurer-Mackay, direttore della categoria prodotti, prodotti specializzati di marca presso The LYCRA Company.

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