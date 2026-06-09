Mentre l'impianto produttivo di Whitman di The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) festeggia il suo 60° anniversario, la società oggi ha annunciato un investimento strategico che potenzierà la sua rete produttiva nel Regno Unito, consolidando ulteriormente il suo impegno di lunga data nei confronti dell'artigianato britannico, nell'innovazione e nella crescita nel settore dei profumi di prestigio.

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From left to right: Jo Dancey, Global Brand President, Jo Malone London; Alex Gregorian, SVP, Global Manufacturing & Engineering; Roberto Canevari, Chief Value Chain Officer; Nadine Graf, President, EUKEM; Stéphane de La Faverie, President and Chief Executive Officer; William P. Lauder, Chair of the Board of Directors; Maria Genouzos, VP, EUKEM and APAC Manufacturing; Pernilla Nyberg, SVP, General Manager, UK & Ireland; Jamal Chamariq, SVP, EUKEM & TR Value Chain; and Ben Smith, Whitman Plant Manager, celebrate the 60th anniversary of The Estée Lauder Companies’ Whitman manufacturing facility in Petersfield, UK.

Fondata nel 1966, Whitman è una parte strategica della rete produttiva globale di The Estée Lauder Companies, e realizza prodotti per la cura della pelle e di profumeria per marchi come Jo Malone London, Estée Lauder, Clinique e La Mer. Oggi, l'impianto produce più di 90 milioni di unità all'anno in tutto il Regno Unito, in Europa e in altri mercati selezionati in tutto il mondo.

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