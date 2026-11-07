Al China International Import Expo (CIIE), The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha presentato Mastering Skin Longevity , una piattaforma scientifica innovativa del tutto rivoluzionaria, progettata per promuovere la prossima era della scienza della pelle e dell'innovazione trasformativa dei prodotti.

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The Estée Lauder Companies' Skin Longevity Clock serves as the visual representation for the Mastering Skin Longevity scientific innovation platform.

Andando oltre lo studio delle Hallmarks of Aging (caratteristiche individuali dell'invecchiamento), la piattaforma si concentra più a monte, sui Master Regulators of Skin Longevity. Queste vie biologiche e proteine interconnesse incidono allo stesso tempo su diverse caratteristiche.

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Media: Brendan Riley

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