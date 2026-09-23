The Estée Lauder Companies oggi ha reso noto un nuovo impegno quinquennale nei confronti della Breast Cancer Research Foundation per istituire la Global Research Initiative on Breast Cancer in Younger Women. Questa coalizione per la ricerca, la prima nel suo genere, affronterà il preoccupante aumento globale delle diagnosi di cancro al seno nelle donne giovani, basandosi sulla collaborazione più che trentennale tra The Estée Lauder Companies e la Breast Cancer Research Foundation.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260923291750/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260923291750/it/

Relazioni con i media:

Brendan Riley

briley@estee.com

Relazioni con gli investitori:

Rainey Mancini

Rmancini@estee.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire