The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) e Jo Malone London oggi hanno annunciato il lancio di Scent Scanner, un'esperienza senza precedenti disponibile solo su Pinterest e introdotta negli Stati Uniti e in Francia. L'esperienza traduce le preferenze visive espresse dalle persone sulle loro Pinterest board in consigli di fragranze personalizzate di Jo Malone London.

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Sulla base del successo di AI Scent Advisor di Jo Malone London , introdotto nel 2025, Scent Scanner offre un modo nuovo per i consumatori di trovare la propria fragranza personalizzata, cambiando il punto di partenza dalle parole alle immagini.

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