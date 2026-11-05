The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) oggi ha annunciato la sua ambizione fiscale per il 2030 al suo evento Capital Markets Experience: China Ecosystem Immersion che si è svolto a Shanghai, Cina. Stéphane de La Faverie, Presidente e AD, e Akhil Shrivastava, Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario, hanno delineato gli obiettivi della Società, compresi i suoi piani per sviluppare i progressi della sua visione strategica Beauty Reimagined e l'esecuzione del suo modello operativo One ELC per fornire una crescita sostenibile pur continuando a promuovere una maggiore capacità operativa e ad aumentare la redditività.

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