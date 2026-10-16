The Estée Lauder Companies, in collaborazione con Nykaa e Startup India, un'iniziativa del Dipartimento per la Promozione dell'Industria e del Commercio Interno (DPIIT) all'interno del Ministero per il Commercio e l'Industria dell'India, ha annunciato i vincitori di BEAUTY&YOU India 2026, il principale programma del Paese dedicato all'imprenditoria nel settore della bellezza.

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(L to R) BEAUTY&YOU India 2026 Winners Ajaykumar Mehta, Shriya Rambhia, and Dheer Rambhia, Directors, Goyam Green Tech (BREAKTHROUGH), Nirja Bhatt, Founder & CEO, Laani (GROW), Khatija Shabana, CEO, and Syed Mohammad Fouzan, Director, Boldpurity (IMAGINE), Rinzing Choden Bhutia, Founder, Agapi Sikkim (Visionary Women’s Award), and Pankti Sheth, Founder & Creative Director, De Icebreaker Creative Studio (DESIGN).

Da cinque anni a questa parte, BEAUTY&YOU India scopre, supporta e accelera la crescita della nuova generazione di imprenditori nel settore della bellezza in India.

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