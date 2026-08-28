In un contesto di crescente collaborazione tra le nazioni europee per rafforzare la sicurezza collettiva, la Direzione Generale per gli Armamenti della Romania ha appena stipulato con la Direzione Generale degli Armamenti della Francia (DGA) un accordo per l'acquisto di dodici radar Thales Ground Master 200 Multi-Mission All-in-one (GM200 MM/A).

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The Romanian General Directorate for Armaments and the French Direction Générale de l’Armement (DGA – the French defence procurement agency) have signed an agreement to supply twelve Thales GM200 Multi-Mission All-in-one (GM200MM/A) radars to protect the Romanian airspace.

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