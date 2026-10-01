Textron Aviation Inc. , azienda interamente controllata di Textron Inc . (NYSE: TXT), sta consolidando ulteriormente gli sforzi dell'azienda per la creazione di forza lavoro di nuova generazione in quanto prima compagnia aerea in Kansas a offrire programmi di apprendistato giovanile approvati dallo Stato attraverso l'Ufficio per gli apprendistati del Kansas. Il programma amplia le opportunità professionali per gli studenti delle scuole superiori a partire dai 16 anni, offrendo esperienze di apprendimento pratico retribuite che sviluppano le conoscenze nel settore e le competenze utili per il mondo del lavoro mentre completano la propria formazione scolastica.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260930730696/it/

Textron Aviation builds future workforce with Kansas’ first aviation youth apprenticeship program (Photo Credit: Textron Aviation).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260930730696/it/

Contatto per i media:

Megan Radley

316.617.6981

mradley@txtav.com

www.txtav.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire