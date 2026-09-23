Textron Aviation Inc. , un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), ha annunciato oggi l’uscita dal proprio stabilimento di produzione di Wichita, Kansas, del 500esimo jet commerciale Cessna Citation Latitude . Questo significativo traguardo evidenzia il continuo successo di questa tipologia di jet – un best seller mondiale – e attesta la maestria e dedizione dei dipendenti che hanno contribuito a rendere il Citation Latitude la scelta di fiducia per gli operatori di tutto il mondo.

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Textron Aviation marks 500th Cessna Citation Latitude rollout. (Photo Credit: Textron Aviation)

”L’uscita dallo stabilimento di produzione del 500esimo Citation Latitude è una testimonianza dell’impegno e dell’orgoglio con cui i dipendenti costruiscono questo aereo”, commenta Eric Cardinali, Vicepresidente senior produzione.

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