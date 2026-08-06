TestMu AI (ex LambdaTest), la prima piattaforma al mondo di ingegneria di qualità basata sull'intelligenza artificiale agentica, ha annunciato che il Samsung Galaxy Z Fold8 e il Galaxy Z Fold8 Ultra sono ora disponibili per essere testati sul suo Real Device Cloud . Entrambi i dispositivi, presentati all'evento di Samsung Galaxy Unpacked, si basano sul sistema operativo Android 17 con One UI 9 e sono accessibili per test dal vivo e automazione prima che i dispositivi destinati alla vendita al dettaglio raggiungano i consumatori.

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