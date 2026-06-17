TestMu AI (ex LambdaTest), la prima piattaforma al mondo di Quality Engineering basata sull'AI agentica, oggi ha annunciato DevTools Assertions per Kane CLI , che consente agli sviluppatori e agli agenti AI di verificare gli interni del browser utilizzando il linguaggio naturale.

L'automazione tradizionale dei browser è incentrata su ciò che gli utenti possono vedere: pulsanti, moduli, testo e stati visivi. Tuttavia, le moderne applicazioni web dipendono fortemente dall'attività del browser che rimane invisibile agli utenti, comprese richieste di rete, risposte API, registri di console, cookies, archiviazione locale e indicatori di prestazione.

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