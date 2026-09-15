Valdyr posiziona Seamless OS come il livello di esecuzione nativo per l'AI per i gestori telecom: il livello sul quale vengono prese le decisioni commerciali, piuttosto che un sistema di registrazione che invia segnalazioni sugli operatori. Offerte, abbonamenti, fatturazioni, forniture, percorsi clienti e integrazioni vengono gestiti in una sede unica, i processi telecom vengono realizzati come flussi di lavoro automatizzati piuttosto che sviluppi su misura, e l'intelligenza artificiale viene applicata a operazioni commerciali e dirette con il cliente all'interno della piattaforma piuttosto che venduta come un prodotto a parte.

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Telness Tech is rebranding and becoming Valdyr

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Sebastian Stecki

CMO, Valdyr

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