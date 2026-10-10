Tecnotree, una piattaforma digitale a livello globale e leader nei servizi per l'AI, il 5G e le tecnologie cloud native, oggi ha annunciato che Gartner l'ha classificata come Visionary nel primo Magic Quadrant in assoluto per le soluzioni di marketing e vendita per CSP (Communications Service Provider, Fornitore di servizi di comunicazione) potenziate dall'intelligenza artificiale.

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Tecnotree Named a Visionary in the Inaugural 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for CSP AI-Enabled Marketing and Sales Solutions

Una nuova categoria per un nuovo modello operativo. I CSP stanno affrontando mercati saturi, costi di acquisizione sempre maggiori e tassi di abbandono sempre più alti. La risposta si attua con un'automazione basata sull'AI che comprende l'intero ciclo di fatturazione, dalla segmentazione e dalle campagne alla gestione dei lead, al CPQ e ai rinnovi, attività sempre più spesso svolte da agenti autonomi.

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Prianca Ravichander, CMO Tecnotree

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