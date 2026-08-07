teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM (teamLab Borderless) a Tokyo ha accolto oltre 4 milioni di visitatori al 31 luglio 2026, a circa 2 anni e 5 mesi dall'inaugurazione.*1

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teamLab Borderless: MORI Building DIGITAL ART MUSEUM in Tokyo Welcomes Over 4 Million Visitors from more than 185 Countries

Questi visitatori sono arrivati da oltre 185 Paesi e regioni. I visitatori internazionali rappresentano circa il 70% del numero totale. Molti di questi visitatori internazionali provengono da Paesi e regioni lontani, tra cui Stati Uniti, Australia, Canada, Regno Unito e Germania.

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