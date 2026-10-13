Taxually , un fornitore leader globale di tecnologia per la gestione fiscale indiretta, ha annunciato oggi il lancio di due nuovi prodotti per la fatturazione elettronica e il calcolo fiscale, insieme a nuove funzionalità API, al Taxually Connect 2026. L'evento di un giorno, tenutosi il 29 settembre, ha riunito più di 100 dirigenti dei settori finanziario, fiscale e tecnologico per illustrare, discutere e condividere opinioni sulla direzione futura della conformità fiscale indiretta nel 2027 e oltre.

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Taxually CEO and Co-Founder Stefan Mladenovic talking about next wave of e-invoicing mandates arriving in 2026 and EU-wide digital reporting coming in 2030.

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