Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”) oggi ha annunciato di essere stata nominata Partner dell’anno da Sysco , leader globale nel settore della distribuzione per la ristorazione. Il riconoscimento attesta l’approccio e le competenze di Grid Dynamics nell’integrare l’intelligenza artificiale nei processi tecnologici e commerciali di Sysco.

Sysco ha realizzato un fatturato di 84,6 miliardi di dollari nell’anno fiscale conclusosi il 27 giugno 2026 e serve oltre 670.000 sedi clienti in 10 Paesi.

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