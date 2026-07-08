SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) oggi ha annunciato i progetti per l'implementazione della compensazione dei pagamenti digitali nell'ambito delle transazioni relative agli investimenti in token tramite forme regolamentate di valute digitali, come stablecoin e depositi bancari commerciali sotto forma di token.

L'annuncio fa seguito al riuscito lancio, nei primi mesi dell'anno, delle funzionalità di emissione e distribuzione di fondi tokenizzati di SS&C, a seguito dell'acquisizione di Calastone nel 2025. SS&C consente sin d'ora ai gestori di asset di immettere sul mercato versioni tokenizzate di fondi di investimento tradizionali tramite l'infrastruttura e la connettività già in uso, contribuendo a colmare il divario tra i mercati degli investimenti tradizionali e quelli digitali.

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