La società britannica specializzata in tecnologia normativa SPORVIGILANCE punta a una delle maggiori sfide di conformità per il settore farmaceutico globale con una piattaforma che offre un percorso più rapido a preparazione, conformità e governance relative all'IDMP e allo SPOR.

Man mano che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA) porta avanti dati strutturati di prodotti medicinali, le aziende sono soggette a pressioni per mantenere i dati accurati, standardizzati e allineati ai requisiti dell'EMA.

SPORVIGILANCE sostituisce la valutazione manuale frammentaria con un livello di intelligence normativa realizzato intorno ai requisiti di IDMP, SPOR e Product Management Service (PMS).

SPORVIGILANCE si basa su IDMP Business Rule Validation Engine , un motore di convalida delle regole aziendali IDMP, che valuta i dati dei prodotti medicinali su scala e a livello di campo, identificando dati mancanti, discontinui e non conformi.

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Sammi Chander - info@sporvigilance.com





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