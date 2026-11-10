Sparxity , azienda leader nell'elaborazione su dati sparsi, ha annunciato oggi la chiusura del suo finanziamento di Serie A, portando a 90 milioni di dollari il finanziamento complessivo assicurato dal suo team. Il round è stato condotto da ICM HPQC Fund e compartecipato da investitori come Lockheed Martin Ventures , GlobalFoundries , GS Futures , Cloudberry Ventures , TGFS e EIC Fund . Il finanziamento comprende inoltre investimenti angel da parte di responsabili nel settore AI TIME100 Richard Socher ( Recursive Superintelligence ) e Nancy Xu ( Moonhub , rilevata da Salesforce), oltre al supporto continuo di Atlantic e Silicon Catalyst .

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The Sparxity Multi-Rack System

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