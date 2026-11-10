Aster DM Healthcare ha annunciato il lancio della sesta edizione dell'Aster Guardians Global Nursing Award, invitando gli infermieri abilitati di tutto il mondo a presentare i propri contributi all'assistenza sanitaria e a concorrere per un premio di 250.000 dollari statunitensi. Il premio riconosce gli infermieri il cui lavoro migliora l'assistenza ai pazienti, rafforza i sistemi sanitari, promuove l'innovazione e plasma le comunità.

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Aster Guardians Global Nursing Award - One nurse will win the trophy and the prize of USD 250,000 (Photo: AETOSWire)

Aperto agli infermieri abilitati di tutto il mondo, il premio riconosce i contributi in cinque aree: assistenza ai pazienti, formazione infermieristica, servizio sociale e comunitario, ricerca e innovazione e, infine, leadership e amministrazione infermieristica. I candidati possono condividere i propri percorsi professionali rispondendo a domande su casi di studio (in più lingue) all'indirizzo www.asterguardians.com fino al 31 dicembre 2026.

L'edizione 2026 ha ricevuto oltre 134.000 candidature provenienti da 214 Paesi ed economie, a dimostrazione della crescente portata globale del premio. Il processo di valutazione in più fasi sarà gestito in modo indipendente da Ernst & Young LLP (EY) e supervisionato da un'autorevole giuria composta da figure di spicco del campo sanitario a livello internazionale. I 10 finalisti saranno premiati in una cerimonia di premiazione globale prevista per maggio 2027.

Il Dott. Azad Moopen, Presidente fondatore di Aster DM Healthcare, ha dichiarato: "Quando abbiamo istituito l'Aster Guardians Global Nursing Award, la nostra visione era quella di riconoscere gli infermieri non solo per l'assistenza che forniscono, ma anche per le idee che promuovono, i sistemi che rafforzano e le comunità che plasmano. Con il lancio della sesta edizione, restiamo impegnati a portare in primo piano queste storie e a garantire che i contributi eccezionali degli infermieri ricevano il riconoscimento che meritano".

Istituito nel 2021 dal Dott. Azad Moopen, il premio ha premiato infermieri provenienti da Kenya, Regno Unito, Filippine e Ghana nelle sue cinque edizioni. La vincitrice del 2026, la Dott.ssa Agimol Pradeep del Regno Unito, è coordinatrice senior per i trapianti presso il King's College Hospital e docente onoraria senior presso l'Università di Salford. È stata cofondatrice di Upahaar, un'iniziativa che ha registrato oltre 10.000 donatori di cellule staminali.

Informazioni su Aster DM Healthcare GCC

Fondata nel 1987 dal Dott. Azad Moopen, Aster DM Healthcare è un'azienda fornitrice di servizi sanitari integrati tra le più importanti del mondo, con una forte presenza in tutti e sei i paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Aster si impegna a fornire assistenza sanitaria accessibile e di alta qualità, dai servizi primari a quelli avanzati, per rispettare la mission aziendale di trattare al meglio i propri pazienti.

*Fonte: AETOSWire

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Lavanya Mandal

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