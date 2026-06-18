Forrester (Nasdaq: FORR) oggi ha aperto le candidature per i suoi 2026 B2B Return On Integration Honours e B2B Programmes Of The Year Awards (Premi 2B2 per il valore generato dall'integrazione e Premi per i programmi dell'anno B2B) per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa (EMEA). I premi rendono omaggio alle organizzazioni che promuovono un impatto commerciale concreto attraverso strategie di crescita totalmente incentrate sul cliente. I riconoscimenti verranno conferiti ai vincitori al Forum B2B EMEA di Forrester, che si svolgerà a Londra, il 28 e 29 settembre 2026.

I B2B Return On Integration (ROI) Honours rendono omaggio alle organizzazioni che hanno allineato con successo le funzioni di marketing, ricavi, prodotti e clienti per produrre risultati misurabili e guidare le prestazioni in tutta l'azienda.

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Hannah Segvich

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