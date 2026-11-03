Smartly , l'azienda di tecnologia pubblicitaria basata sull'AI, oggi ha lanciato Intelligence Pro , un prodotto di punta che riunisce quattro funzionalità per aiutare gli esperti di marketing a pianificare gli investimenti, comprendere la vera incrementabilità e determinare dove spendere il prossimo dollaro. Intelligence Pro connette i modelli di inferenza casuale e gli strumenti di pianificazione per aiutare gli esperti di marketing a fornire l'evidenza dell'impatto commerciale e prendere decisioni più rapide da dati sempre più complessi.

“I team del marketing sono inondati di dati, ma la sfida è identificare quali segnali sono utili e trasformarli in una decisione da mettere in pratica”, ha dichiarato Maxwell Tang, Direttore del prodotto per Smartly.

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Media

Joseph J. Nuñez

Senior Director, Comunicazioni globali

joseph.nunez@smartly.io





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