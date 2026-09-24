L'azienda globale specializzata in tecnologie e servizi per l'energia SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato di aver ottenuto da Aramco quattro appalti per la costruzione di pozzi integrati a sostegno dello sviluppo del settore del petrolio e del gas nel Regno di Arabia Saudita. Gli appalti prevedono la gestione da parte di SLB di servizi completi di costruzione dei pozzi, fornendo più di 450 pozzi in un periodo di tre anni, con un'estensione facoltativa di un massimo di due anni.

"La fornitura di centinaia di pozzi in un programma pluriennale e in diversi ambienti operativi richiede un modello integrato che coordina pianificazione, esecuzione e flussi di lavoro digitale per fissare nuovi standard nel settore”, ha dichiarato Steve Gassen, vicepresidente esecutivo di Geographies per SLB.

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