Con l’avvicinarsi di ORGATEC 2026, Sihoo, specialista nelle sedute ergonomiche, presenterà le sue soluzioni di nuova generazione per gli ambienti di lavoro nel padiglione 8.1, stand A-060 e B-061. In linea con il tema della fiera, «Dagli spazi alle relazioni: progettare ambienti in un mondo in continua evoluzione», Sihoo dimostrerà come il design ergonomico adattivo supporti i cambiamenti di postura e risponda alle esigenze in evoluzione degli ambienti di lavoro moderni.

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Sihoo a ORGATEC 2026 a Colonia

Uno spazio esperienziale basato su diversi scenari d’uso

Caratterizzato da una configurazione a pianta aperta, lo stand Sihoo combina una palette cromatica arancione e bianca con strutture sospese su più livelli, divisori traslucidi e illuminazione integrata. Le postazioni di lavoro dotate di scrivanie regolabili in altezza e monitor, insieme alle aree dedicate alla collaborazione e alla seduta, ricreeranno ambienti d’ufficio familiari e mostreranno come le sedie ergonomiche si integrino nei luoghi di lavoro moderni. Gli schermi digitali e gli espositori con il marchio presenteranno la gamma di prodotti Sihoo, la filosofia di progettazione ergonomica e le innovazioni tecnologiche dell’azienda.

Dall’ingegneria ergonomica al supporto adattivo

Al centro dell’esposizione, i visitatori potranno sperimentare come due sedie da ufficio si adattino ai cambiamenti di postura, offrendo un comfort intuitivo con meno regolazioni manuali:

Sihoo H300 Pro: Durante sessioni di digitazione intensive o attività che richiedono grande concentrazione, inclinarsi in avanti può lasciare la zona lombare priva di un sostegno adeguato da parte degli schienali tradizionali, compromettendo il comfort. La H300 Pro abbina un supporto lombare regolabile in quattro direzioni al sistema adattivo DynaCore, per mantenere il sostegno durante i cambiamenti di postura. I partecipanti potranno sperimentare transizioni fluide tra una posizione di lavoro inclinata in avanti, una seduta eretta e una posizione reclinata, grazie anche ai braccioli coordinati 7D.

Durante sessioni di digitazione intensive o attività che richiedono grande concentrazione, inclinarsi in avanti può lasciare la zona lombare priva di un sostegno adeguato da parte degli schienali tradizionali, compromettendo il comfort. La H300 Pro abbina un supporto lombare regolabile in quattro direzioni al sistema adattivo DynaCore, per mantenere il sostegno durante i cambiamenti di postura. I partecipanti potranno sperimentare transizioni fluide tra una posizione di lavoro inclinata in avanti, una seduta eretta e una posizione reclinata, grazie anche ai braccioli coordinati 7D. Sihoo Doro C300 Pro V2: Le sedie da ufficio tradizionali richiedono spesso regolazioni separate per mantenere un sostegno adeguato quando gli utenti cambiano posizione. La Doro C300 Pro V2 integra il sistema di coordinamento a quattro zone DynaCore™ e la tecnologia SyncroFlex™ Back-Glide, che garantiscono un supporto sincronizzato per tutto il corpo. I visitatori potranno provare il sistema Domino™ 2.0, progettato per offrire un sostegno adattivo alle regioni sacrale e lombare durante la reclinazione, insieme ai braccioli bionici 8D pensati per digitare, utilizzare dispositivi portatili e rilassarsi.

Innovazione ergonomica e presenza globale

Con l’evoluzione degli ambienti di lavoro moderni, l’approccio incentrato sulle persone di ORGATEC 2026 si allinea all’impegno di Sihoo per l’innovazione ergonomica.

Dal 2011, Sihoo ha esteso la propria presenza a oltre 122 Paesi e regioni, raggiungendo più di 10 milioni di famiglie in tutto il mondo. L’azienda sviluppa soluzioni di seduta adattive prestando particolare attenzione alla durata e all’affidabilità, e le sottopone a verifiche nei propri laboratori interni in conformità con standard internazionali come ANSI/BIFMA.

Visita Sihoo a ORGATEC 2026

Sihoo invita distributori internazionali, responsabili degli acquisti e interior designer a provare in prima persona le sue soluzioni ergonomiche di nuova generazione e a discutere le esigenze in continua evoluzione degli ambienti di lavoro.

Luogo: Koelnmesse, Colonia, Germania

Koelnmesse, Colonia, Germania Stand: Padiglione 8.1, stand A-060 e B-061

Padiglione 8.1, stand A-060 e B-061 Date: 27–30 ottobre 2026

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Shenzhen Sihoo Intelligent Home Co., Ltd

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