Si prevede che le vendite globali di prodotti tecnologici di consumo e di beni durevoli raggiunga 1,4 trilioni di dollari nel 2026, un aumento del 5,1% su base annua, nonostante il 56% dei consumatori affermi di aver rimandato un acquisto tecnologico a causa del prezzo o in attesa di uno sconto, secondo un nuovo studio condotto da NIQ (NYSE: NIQ), l'Official Global Insights Partner di IFA.

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The era of automatic tech & durables upgrades is over.

Pubblicato prima di IFA 2026, che apre i battenti il 4 settembre 2026 a Berlino, NIQ oggi ha rilasciato il suo rapporto annuale “State of Tech & Durables” (Stato della tecnologia e dei beni durevoli).

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