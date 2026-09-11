ProAmpac , un leader globale negli imballaggi flessibili e nelle scienze dei materiali, è fiera di annunciare il suo contributo al lancio di Flamin' Hot ® Boneless Chicken Wings di Circle K , le ali di pollo disossate create in collaborazione con PepsiCo/Frito-Lay. Progettato per rispondere alle sfide principali degli imballaggi per cibi caldi, la vaschetta a base di fibra, realizzata appositamente da ProAmpac, aiuta a mantenere la qualità degli alimenti, a migliorare l'aspetto sugli scaffali e a valorizzare l'esperienza dei consumatori.

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Flamin' Hot Chicken Bites

Circle K cercava un modo migliore di commercializzare le sue Flamin’ Hot ® Boneless Chicken Wings, affrontando al contempo diverse sfide nelle prestazioni, tra cui l'isolamento termico, la perdita di umidità e la resistenza all'unto, mantenendo il cibo caldo allo stesso tempo.

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ProAmpac

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