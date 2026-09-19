L'avvocato di diritti umani internazionali Jared Genser e Lanny J. Davis, che vanta stretti rapporti con due ex presidenti degli Stati Uniti e una reputazione mondiale nella difesa di persone vittime di menzogne e campagne diffamatorie, e nella riparazione dei danni causati alla reputazione di questi ultimi, sono entrati a far parte del team legale e della difesa a supporto del businessman cambogiano Yim Leak, ha annunciato oggi Seiden Law LLP, principale consulente legale di Yim Leak. La loro prima mossa è chiedere conto al governo thailandese, indicandone il comportamento come complice o come un atteggiamento volutamente indifferente a una campagna diffamatoria sostenuta nel tempo contro Yim.

Genser è l'AD di Perseus Strategies, uno studio legale internazionale. In più di vent'anni, Genser ha servito come consulente legale pro bono per cinque vincitori del Premio Nobel per la pace. Il New York Times lo ha nominato "The Extractor" per il suo lavoro di liberazione di prigionieri politici in tutto il mondo.

La decisione di Genser di appoggiare il team di Yim Leak giunge in un momento in cui l'imprenditore si trova ad affrontare un congelamento dei beni per oltre 20 miliardi di baht (oltre 600 milioni di dollari) legato a una singola operazione di cambio valuta di 150.000 dollari, una questione che il suo team legale dichiara essere stata travisata dai media thailandesi.

"Ho riesaminato da vicino i fatti di questo caso e ciò che vedo è un livello inspiegabile di applicazione della legge assolutamente sproporzionata di fronte all'operazione in questione", ha dichiarato Genser. "Quando una normale operazione di cambio valuta risulta in un congelamento dei beni di queste dimensioni, quando la responsabilità primaria in fatto di KYC ricade propriamente sul cambio regolamentato piuttosto che sul destinatario finale, e quando il conto di risparmio di un bambino di sei anni viene coinvolto in un procedimento con minacce di detenzione, questi sono i tipi di questioni relative al giusto processo che la comunità internazionale dovrebbe porsi. Mi associo a questa iniziativa perché sono domande che meritano risposte".

Il coinvolgimento di Genser aggiunge una voce riconosciuta a livello internazionale a un caso che ha attratto la crescente attenzione di investitori, osservatori di casi legali e difensori dei diritti umani che seguono da vicino l'applicazione della Thailandia dei propri poteri in fatto di antiriciclaggio e confisca.

Robert Seiden, fondatore di Seiden Law LLP e consulente legale globale di Yim Leak, ha rappresentato un'ampia gamma di clienti ad alto profilo nazionali e internazionali in questioni di diritto societario, contenziosi e reputazione, e in precedenza ha lavorato per la Trump Organization.

Lanny J. Davis, un portavoce di fama internazionale nonché difensore di individui privati e ad alto profilo vittime di campagne diffamatorie, già consulente di entrambi gli ex presidenti statunitensi Bill Clinton e George W. Bush, si è unito a Genser.

"Stiamo esaminando da vicino la complicità del governo thailandese e addirittura il suo atteggiamento volutamente indifferente nel consentire a una banda di individui thailandesi di condurre una campagna diffamatoria prolungata contro il Sig. Yim", ha dichiarato Davis, un difensore dei diritti umani di fama mondiale ed ex consigliere speciale al Presidente presso la Casa Bianca. "Comportamenti come questi sollevano forti preoccupazioni sullo stato dei diritti umani". "Indagheremo, scopriremo e perseguiremo chiunque continui ad abusare dei media e dei governi a proprio vantaggio", ha aggiunto Davis.

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