Seequent , The Bentley Subsurface Company, ha lanciato l'analisi delle immagini Imago, una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale integrata direttamente nella sua soluzione su base cloud Imago per estrarre informazioni da immagini geoscientifiche.

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Imago image analysis results showing core condition, fracture polylines, and AutoCrop boundaries on diamond-drilled core. Core condition delineates solid (blue), broken (orange), depth blocks (green), and gaps in recovered core.

Con la nuova aggiunta dell'analisi delle immagini offerta da Imago, i geologi possono analizzare le immagini fornite dai carotaggi in pochi minuti, accelerando notevolmente l'analisi che tradizionalmente richiedeva giorni o settimane. Imago genera dati geologici quantitativi coerenti e ad alta affidabilità per sostenere decisioni in ambito di modellazione ed esplorazione, aiutando squadre di ricerca che vanno da esploratori meno esperti a grandi società minerarie a ottenere maggiore valore dai programmi di trivellazione.

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Dina Zaid, Consulente senior per le comunicazioni esterne, Seequent, dina.zaid@seequent.com

Sandra Lukey, Shine Group, sandra@shinegroup.co.nz





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