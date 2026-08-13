SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“SBC Medical” o la “Società”), un'organizzazione di servizi medici (MSO) che offre assistenza alla gestione in un'ampia gamma di settori sanitari a diversi istituti sanitari in Giappone nel resto del mondo, ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari consolidati per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2026 (i tre mesi conclusisi il 30 giugno 2026) e la prima metà dell'anno fiscale 2026 (i sei mesi conclusisi il 30 giugno 2026).

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SBC Medical Group Holdings Incorporated — Hikaru Fukui / Responsabile del dipartimento IR; e-mail: ir@sbc-holdings.com





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