SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“La Società” o “SBC Medical”), una Medical Services Organization (MSO, Organizzazione di servizi sanitari) che offre supporto gestionale in un'ampia gamma di settori sanitari, oggi ha annunciato di aver avviato lo sviluppo in azienda di un test finalizzato a stimare l'età biologica di un individuo utilizzando l'analisi di metilazione del DNA.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261022877756/it/

SBC Medical Initiates Development of a DNA Methylation Test to Estimate Biological Age

Lo sviluppo verrà condotto dall'IA della Società e dalla sua controllata, specializzata nella ricerca sulla longevità, SBC AI Longevity Innovation, Inc. L'iniziativa sfrutterà la ricerca nella medicina rigenerativa e la base tecnologica creata da Waqoo, Inc.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261022877756/it/

Hikaru Fukui / Responsabile del Dipartimento di IR; E-mail: ir@sbc-holdings.com

Akiko Wakiyama / Direttore delle Pubbliche relazioni; E-mail: pr@sbc.or.jp





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire