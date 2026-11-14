SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) (“la Società” o “SBC Medical”), un'Organizzazione di servizi sanitari (MSO) che offre supporto gestionale in un'ampia gamma di ambiti sanitari, oggi ha annunciato un accordo strategico di partnership finanziaria e commerciale con NeuroBrain Dynamics Inc. (“NBD”), società con sede a Taipei specializzata in soluzioni aziendali di IA generativa. L'accordo, in vigore dal 13 novembre 2026, prevede un investimento di capitale di minoranza in NBD da parte di SBC Medical.

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