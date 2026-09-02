Safe Software, il creatore di FME, l'unica piattaforma di integrazione aziendale per tutti i dati e qualsiasi IA con supporto effettivo per dati spaziali, ha annunciato oggi di essere in fase di reclutamento di personale per coprire oltre 60 ruoli per il resto del 2026. Il processo di assunzione porterà l'organico dell'azienda a oltre 400 dipendenti, con un aumento di oltre il 15% grazie alle nuove posizioni nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260902736459/it/

Contatto per i media

Dan Gamble

+1778 873 0422

dan@dg-pr.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire