Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo) oggi ha annunciato un nuovo studio clinico sull'RLS-1496 sperimentale in pazienti affetti da alopecia androgenetica (AGA), a partire dall'ottobre 2026, con i dati iniziali previsti per la prima metà del 2027.

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Figure Legend: Representative images of intact ex vivo human hair follicles challenged with DHT 100 nM and stimulated with finasteride 600 nM (positive control) or RLS-1496 2000 nM at Days 0 and 6.

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