Riskified (NYSE: RSKD), leader globale nel rilevamento delle frodi e dell'intelligence sul rischio nell'e-commerce, oggi ha ampliato la sua piattaforma di intelligence sul rischio con ARIA (AI Risk Intelligence Analyst) , una capacità di intelligenza artificiale conversazionale creata direttamente nel Centro di controllo Riskified.

I team antifrode oggi hanno accesso a vaste quantità di dati, ma risolvere le questioni commerciali urgenti spesso richiede ancora l'esportazione di file, la creazione di report o l'attesa di ulteriori analisi.

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