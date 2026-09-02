Rigaku Corporation, un partner di soluzioni globali in sistemi analitici a raggi X e un'azienda del gruppo di Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; Presidente e CEO: Jun Kawakami; “Rigaku”), ha annunciato oggi il lancio di CT Lab HR160, un sistema di tomografia computerizzata (TC) a raggi X ad alta risoluzione per dispositivi semiconduttori a batteria, componenti elettronici e analisi avanzata dei materiali. Il sistema è stato sviluppato in collaborazione con Excillum AB, la fonte globale per l'innovazione a raggi X (sede centrale: Stoccolma, Svezia; CEO: David Lindblom; “Excillum”).

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Photo: CT Lab HR160 High-Resolution X-ray CT System

CT Lab HR160 integra le competenze nell'imaging TC a raggi X di Rigaku con la sorgente di raggi X NanoTube N3 di Excillum.

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Contatto per la stampa:

Sawa Himeno

Direttore, Ufficio comunicazioni, Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp



Sara Haack, Chief Commercial Officer

sara.haack@excillum.com

+46 721 436 983





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