Rigaku Corporation, un partner globale di soluzioni per i sistemi analitici ai raggi X e azienda del gruppo Rigaku Holdings Corporation (sede centrale: Akishima, Tokyo; CEO: Jun Kawakami; “Rigaku”), ha inaugurato il Rigaku Solutions Center Osaka (RSC-Osaka) presso il suo stabilimento di Osaka. Il nuovo stabilimento centralizza ed amplia la formazione pratica per gli ingegneri di assistenza sul campo che forniscono supporto per i sistemi di metrologia di semiconduttori, rafforzando le capacità di assistenza globali di Rigaku.

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Photo: Hands-on training using the TXRF-V310 at RSC-Osaka

Mentre i processi di produzione di semiconduttori continuano ad avanzare verso geometrie sempre migliori, un numero crescente di strati e strutture tridimensionali sempre più complesse, i sistemi di metrologia dei semiconduttori richiedono una precisione e una stabilità operativa sempre maggiori.

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Contatto per la stampa:

Sawa Himeno

Responsabile dell'ufficio comunicazioni, Rigaku Holdings Corporation

prad@rigaku.co.jp





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