rhode, il brand di cosmetici fondato da Hailey Rhode Bieber e parte di e.l.f. Beauty (NYSE: ELF), ha annunciato oggi che renderà disponibile la propria collezione di prodotti per la skincare ad alte prestazioni sul sito Sephora e nella maggior parte dei negozi Sephora di tutta Europa a partire da mercoledì 30 settembre 2016. Il lancio segue quello precedentemente avvenuto presso Sephora negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Questa espansione in Europa tramite Sephora aumenta la disponibilità dei prodotti rhode presso negozi fisici su scala globale e rappresenta un ulteriore passo fondamentale per il brand.

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rhode will be available at Sephora online and in most stores across Europe starting Wednesday, 30 September, 2026

Lanciato a giugno 2022, rhode ha iniziato con una serie di prodotti selezionati ed efficaci per la skincare, proseguendo poi con l’espansione nel make-up ibrido. Ogni lancio ha generato un’enorme domanda e ha ispirato cambiamenti di rotta globali nel settore e nella cultura della cosmetica. Oggi rhode rimane il primo brand di skincare negli Stati Uniti in termini di EMV (Earned Media Value) e, secondo i dati di CreatorIQ*, anno dopo anno continua a mostrare una significativa crescita.

Il 30 settembre rhode sarà disponibile da Sephora in 19 nuovi Paesi: Belgio, Bulgaria, Cechia, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Monaco, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna (incluse le Isole Canarie), Svezia, Svizzera e Turchia si aggiungono a Canada, Regno Unito e Stati Uniti, i tre Paesi in cui rhode è già disponibile.

I clienti di Sephora incontreranno la forte identità grafica di rhode, consolidata tramite precedenti attivazioni del brand e l’installazione di pop-up store temporanei e ora caratterizzata da espositori lucidi classici di colore grigio con bordi minimalisti e arrotondati reimmaginati appositamente per i negozi Sephora in Europa. Sephora offrirà l’assortimento principale di rhode, che include i prodotti di skincare ad alte prestazioni, i fard dalla pigmentazione ottimale e le nuove collezioni Pocket Bronze e Highlight Milk. Per celebrare il lancio presso i negozi Sephora in Europa e nel Regno Unito, rhode offrirà prodotti esclusivi e renderà nuovamente disponibili alcuni dei prodotti in edizione limitata più apprezzati di sempre.

L’espansione di rhode tramite Sephora in Europa avviene dopo anni di attività di presentazione del brand in tutto il continente. Lo scorso anno, a Maiorca, rhode ha gestito un beach club, creando un pop-up store immersivo che ha presentato il mondo di rhode al pubblico europeo. Quest’estate il brand ha portato il proprio entusiasmo in tour con una summer station approdata ad Amalfi e Copenhagen, dove le community si sono riversate per assistere alle primissime attivazioni in presenza del brand in Italia e in Danimarca.

In Europa rhode è disponibile in esclusiva da Sephora, scelta che rafforza una partnership consolidata attraverso le precedenti eccezionali performance di vendita di Sephora negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito a seguito del lancio nel 2025. Ad oggi, rhode rappresenta il brand beauty numero uno di Sephora in Nord America e nel Regno Unito.

Esistono forti sinergie tra l'approccio di rhode, orientato alla community, e la portata globale di Sephora. Coinvolgere la community è ciò che rhode sa fare meglio e con questa partnership prevede di ampliare il proprio pubblico di consumer di cosmetici in tutta Europa.

L’espansione in questi nuovi territori dedicati alla vendita al dettaglio arriva un anno dopo l’acquisizione da 1 miliardo di dollari di rhode da parte di e.l.f. Beauty’s (NYSE: ELF) nel 2025 e sancisce per rhode l’inizio di un nuovo capitolo nel proprio percorso, con l’obiettivo di portare il brand a più persone in tutto il mondo.

Cos’è rhode

rhode è una collezione di prodotti selezionati ed essenziali per la skincare e il make-up ibrido creati con formulazioni mirate ed efficaci. Fondata da Hailey Rhode Bieber dopo anni di collaborazione con i più importanti make-up artist ed esperti di skincare, rhode nasce dal desiderio di semplificare la routine quotidiana grazie all’uso di prodotti ad alte prestazioni. Sviluppate insieme ai più rinomati dermatologi e chimici e dedicate a tutti i tipi di pelle, le formulazioni di rhode contengono ingredienti specifici in quantità che garantiscono un efficace nutrimento della barriera cutanea nel tempo. Il brand si spinge oltre i prodotti per creare un mondo di rhode ben definito attraverso campagne ad alto impatto, attivazioni con eventi dal vivo e coinvolgimento della community. rhode offre inoltre prodotti vegani, testati dermatologicamente e doppiamente certificati come cruelty-free da Leaping Bunny e PETA. Nel 2025 rhode è stata acquisita da e.l.f. Beauty (NYSE: ELF) per 1 miliardo di dollari. Per ulteriori informazioni, visita www.rhodeskin.com .

Cos’è Sephora

Sephora è il prestigioso brand di vendita al dettaglio di cosmetici più importante a livello globale. Grazie a 55.000 appassionati dipendenti che operano in 36 mercati, Sephora mette in connessione i clienti e i brand di cosmetica per la community degli amanti della cosmesi più rinomata e dinamica al mondo. Mettiamo a disposizione prodotti per una community incredibilmente entusiasta formata da centinaia di milioni di follower del settore beauty tramite il nostro network globale multicanale costituito dagli oltre 3.200 negozi, dagli store di punta, dall’e-commerce e dalle piattaforme digitali, offrendo al contempo una piacevole esperienza personalizzata e immersiva a ogni touchpoint. Grazie alla selezione di oltre 500 brand e al marchio Sephora Collection, offriamo la più esclusiva e ampia gamma di cosmetici di alta qualità, scelti appositamente per soddisfare le esigenze dei nostri clienti: dai profumi al make-up, dalla cura dei capelli alla skincare e oltre, perché noi reimmaginiamo costantemente il mondo dei cosmetici di lusso. Fin dall’esordio nel 1969 a Limoges, in Francia, e nel contesto del gruppo LVMH dal 1997, SEPHORA ha rivoluzionato il settore della vendita al dettaglio dei cosmetici di lusso. Oggi continua ad allontanarsi dalle convenzioni per portare avanti la propria missione: promuovere un mondo che ispira e include e dove ognuno può celebrare la propria bellezza. Per ulteriori informazioni, visita www.sephora.com .

*Fonte: CreatorIQ, Top 10 Classifica Skincare, agosto 2026. Rhode al primo posto per valore mediatico guadagnato (EMV)

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