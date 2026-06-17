Reply [EXM, STAR: REY] annuncia di aver ottenuto la AWS Business Value Realization Competency di Amazon Web Services ( AWS ). Il riconoscimento conferma la capacità di Reply di supportare le aziende nel trasformare gli investimenti in cloud e AI su AWS in risultati di business concreti e misurabili.

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Reply achieves the Amazon Web Services (AWS) Business Value Realization Competency that recognizes an AWS Partner that helps customers deliver measurable, post-sales business outcomes from their AWS investments.

La Competency riconosce Reply tra i Partner AWS capaci di supportare le organizzazioni nella definizione, misurazione e realizzazione di obiettivi di business attraverso l’adozione di tecnologie cloud e AI. Grazie a team qualificati e certificati e a una comprovata esperienza progettuale, Reply supporta i clienti nel superare un approccio puramente tecnologico all’implementazione, definendo Business Value Realization Plan che collegano i workload AWS a specifici obiettivi aziendali e consentono di monitorare nel tempo il valore generato.

Il riconoscimento valorizza inoltre il contributo delle società del Gruppo specializzate nelle tecnologie AWS – tra cui Storm Reply , Data Reply , Comsysto Reply e Sense Reply – che affiancano le organizzazioni nella progettazione, implementazione e gestione di soluzioni cloud, data e AI su AWS. Integrando competenze tecnologiche, allineamento agli obiettivi di business e misurazione dei risultati, queste società aiutano i clienti a trasformare i programmi di innovazione basati su AWS in risultati scalabili e misurabili.

L’approccio di Reply alla Business Value Realization si concretizza in progetti in cui le tecnologie AWS vengono utilizzate non solo per modernizzare gli ambienti IT, ma anche per generare benefici misurabili sui processi aziendali, sui modelli operativi e sull’esperienza dei clienti. Nel settore automotive, ad esempio, Reply ha collaborato con BMW a un programma di migrazione e modernizzazione di sistemi di Business Intelligence basato su Amazon QuickSight e Amazon Bedrock. Il progetto ha adottato un approccio supportato dalla GenAI per accelerare la migrazione da ambienti BI legacy verso piattaforme di analytics native AWS, riducendo di oltre il 50% le attività manuali e raggiungendo livelli di accuratezza fino al 90% in specifici scenari di trasformazione.

Lo stesso approccio orientato al valore è stato applicato in altri settori, tra cui education, media analytics e assicurazioni, dove Reply ha supportato i clienti nell’adozione dei servizi AWS per sviluppare esperienze di apprendimento basate sull’AI, modernizzare piattaforme dati e trasformare le attività dei contact center. In questi progetti, Reply integra le capacità cloud, data e AI di AWS con framework strutturati di misurazione delle performance, aiutando le organizzazioni a monitorare miglioramenti come la riduzione dei tempi di elaborazione, l’aumento della scalabilità operativa, la diminuzione delle attività manuali e una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi.

“Il conseguimento della AWS Business Value Realization Competency conferma la capacità di Reply di affiancare i clienti nella definizione di programmi cloud e AI costruiti, fin dall’inizio, attorno a chiare priorità di business”, ha dichiarato Filippo Rizzante , CTO di Reply . “Grazie alle competenze dei team Reply, aiutiamo le organizzazioni a definire il modello operativo più adeguato, implementare soluzioni basate su AWS e adottare framework di misurazione che consentano di gestire e far evolvere i programmi di trasformazione con controllo e responsabilità.”

La AWS Business Value Realization Competency rafforza ulteriormente la collaborazione strategica tra Reply e AWS e si aggiunge ad altre significative competenze ottenute nel costo degli anni su migrazione e modernizzazione del cloud, piattaforme dati, AI e Generative AI, managed services, sicurezza e governance. Il riconoscimento conferma così la capacità di Reply di accompagnare le organizzazioni lungo l’intero percorso di adozione di AWS: dalla definizione della strategia e dell’architettura, fino all’implementazione, alla misurazione dei risultati e all’ottimizzazione continua delle soluzioni.

Per maggiori informazioni sulla collaborazione tra Reply e AWS: www.reply.com/aws

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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