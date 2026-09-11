Record Currency Management Ltd (RCM), una controllata di Record plc (Record Financial Group), società quotata al mercato di Londra, è lieta di annunciare due nuovi mandati di importanza strategica: un mandato FX Alpha e un mandato FX Frontier.

RCM è la divisione britannica della gestione valute di Record Financial Group, il gruppo di investimento specializzato quotato alla borsa di Londra che gestisce patrimoni del valore di oltre 122 miliardi di dollari per conto di clienti istituzionali di tutto il mondo. La clientela di Record comprende fondi pensionistici, fondazioni, istituzioni sovrane e altri gestori patrimoniali con i quali il Gruppo ha creato rapporti a lungo termine attraverso la sua attenzione agli investimenti su misura e alle soluzioni di gestione del rischio.

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