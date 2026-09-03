Record Asset Management GmbH (“RAM”), una controllata della società quotata alla borsa di Londra Record plc (“Record” o il “Gruppo”), è lieta di annunciare che sta attualmente registrando un flusso di cassa positivo, segnalando così una transizione dalla sua fase di investimento a una attività di crescita all'interno del Gruppo, e una tappa significativa verso la redditività sostenibile.

RAM è la divisione europea di gestione patrimoniale di Record, il gruppo di investimento specializzato quotato alla borsa di Londra che gestisce beni per 122 miliardi di dollari per conto di clienti istituzionali in tutto il mondo. La clientela di Record comprende fondi pensione, fondazioni, istituzioni sovrane e altri gestori patrimoniali, con i quali il Gruppo ha creato rapporti a lungo termine attraverso la sua attenzione a soluzioni personalizzate di investimento e gestione del rischio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260902922713/it/

E: reception@recordfg.com

T: +44 (0)20 3892 1300





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire