RebuilderAI , una società specializzata nell'automazione guidata dall'AI dei processi di trasformazione di progetti in prodotti, ha presentato il suo agente AI dedicato alla realizzazione di questo processo, VRING:ON , al VivaTech 2026 , la fiera globale dedicata alle startup e alla tecnologia, che si svolge a Parigi dal 17 al 20 giugno. All'inaugurazione, svoltasi il 17 giugno, l'azienda ha attratto l'attenzione dei presenti con una dimostrazione sul palco che ha visto un robot umanoide vestito con un modello artigianale ricreato da VRING:ON sulla base di dati d'archivio di un marchio tradizionale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260619473206/it/

RebuilderAI presenta le sue soluzioni di progettazione e produzione basate sull'AI al VivaTech 2026 di Parigi (Immagine: RebuilderAI)

VRING:ON è un agente di intelligenza artificiale che automatizza le fasi centrali dello sviluppo di un prodotto, dal concetto di progettazione alla modellazione 3D, alla generazione di dati CAD e di progettazione. È particolarmente rilevante con prodotti hardline basati sulla progettazione 3D, come occhiali, calzature e gioielli. Anziché semplicemente generare immagini, l'agente trasferisce direttamente un progetto creato con l'AI attraverso le fasi di modellazione 3D, progettazione CAD, validazione della producibilità degli stampi e simulazione, fino alla produzione di risultati effettivamente realizzabili.

Ciò che distingue RebuilderAI è la sua architettura di modelli esclusiva per il marchio. A differenza di servizi web a scopo generico che producono gli stessi risultati a chiunque, RebuilderAI offre un modello AI dedicato e personalizzato sui dati specifici di ogni azienda. Il suo modello di base 3D è addestrato non solo sullo stile, sui materiali, sui processi produttivi e sul know-how industriale di un determinato marchio, ma anche sull'archivio storico e la tradizione che ha creato nel tempo. Sia i dati di addestramento che i risultati rimangono di proprietà di quel brand. Un'altro punto di forza essenziale è il suo ciclo di feedback: gli utenti possono infatti creare nuovi agenti e perfezionarli continuamente attraverso il feedback, creando così un'AI assistente alla progettazione personalizzata secondo le loro esigenze specifiche.

“Il nostro modello di AI viene personalizzato secondo il brand per proteggere la sicurezza dei dati del marchio e mantenere l'esclusività del suo stile”, ha dichiarato Jeonghyeon Kim, CEO di RebuilderAI. “Con la certificazione ISO conforme agli standard internazionali, offriamo un modello di AI stabile, di livello aziendale personalizzata per ogni azienda”.

RebuilderAI sta inoltre ampliando la sua presenza commerciale internazionale. L'azienda si è assicurata investimenti da parte della coreana Naver e della giapponese ASICS Ventures, tra gli altri investitori, è entrata a far parte di un programma di accelerazione Samsung, ed è stata scelta per il programma Inception di NVIDIA, a riconoscimento delle sue capacità di progettazione 3D.

Dopo la sua partecipazione a VivaTech, RebuilderAI prevede di passare attivamente al mercato europeo, con il sostegno di un team commerciale locale basato a Parigi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260619473206/it/

RebuilderAI

Taeeun KIM

taeeun.kim@rebuilderai.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire